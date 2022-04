No voy a sentirme avergonzada: Rihanna presume su embarazo

Llevar la cuenta del tiempo no es precisamente el fuerte de Rihanna, y eso se puede aplicar para el embarazo que ella ha compartido bastante con sus seguidores.

“¿Planear? No diría planear”, dijo a la revista Vogue sobre su próxima maternidad. “Pero definitivamente no era algo que no estuviera planeando. No sé cuándo ovulo o ese tipo de (grosería). Simplemente nos divertimos. Y después ahí estaba en la prueba (de embarazo)”.

Hasta ahora, en su tercer trimestre de embarazo, la interprete de "This Is What You Came For" no se ha ocultado bajo ropa holgada de maternidad, desde que ella y su novio A$AP Rocky anunciaron a finales de enero que esperaban un bebé con una sesión fotográfica invernal en las calles de Nueva York.

Desde entonces Rihanna ha ido a las semanas de la moda de Milán y París con un gran estilo para presumir su pancita.

“Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora y no voy a sentirme avergonzada por eso”, dijo. “En este momento deberíamos celebrar. Porque ¿por qué deberías esconder tu embarazo?”.

La entrevista y portada de la revista, publicada el martes, incluye a Rihanna, de 34 años, en un traje de cuerpo completo de encaje rojo de Alaïa junto con guantes y tacones. Este es uno de los múltiples estilos desafiantes de diseñador que ha usado para realzar su embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rihanna 🔵 (@rihanaofficlal)

Rihanna vive los últimos meses de su embarazo

Rihanna desearía que todos sus seres queridos más cercanos pudieran estar en la sala de maternidad, pero eso parece poco probable bajo las medidas sanitarias por Covid-19. La artista no reveló donde planea tener el parto o cuándo está previsto el nacimiento.

“Quizá, sólo quizá, un autobús de fiesta estacionado o algo”, dijo.

Rihanna se sinceró sobre su temor ante la posibilidad de sufrir depresión posparto.

“¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan”.

(Con información de AP)