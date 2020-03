Ringo Starr pospone gira hasta 2021

México.- El ex Beatle Ringo Starr, junto con su All Starr Band, reprogramó su gira por América del Norte hasta 2021, debido a la cuarentena que hay por el coronavirus.

La gira que tendría invitados especiales como The Avett Brothers y Edgar Winter deja las fechas programadas del 29 de mayo al 28 de junio, para llevarse a cabo, un año después en los mismos meses.

“Esto es muy difícil para mí. En 30 años, creo que solo me he perdido 2 o 3 conciertos, no una gira completa. Pero así es como están las cosas para todos nosotros ahora, tengo que quedarme como ustedes tienen que quedarse, y todos sabemos que es la paz y el amor que hacemos el uno por el otro. Así que hemos trasladado la gira de primavera a 2021", dice el comunicado que publicó en su red social.

Starr y su banda conformada por Steve Lukather, Colin Hay, Gregg Rolie, Warren Ham, Gregg Bissonette y Hamish Stuart, también tuvieron que cancelar una mini residencia que tendrían en el legendario Beacon Theatre de Nueva York.

Las fechas de esta gira fueron planeadas para apoyar el vigésimo álbum de estudio de Ringo Starr, llamado Starr, What’s My Name, y tiene colaboraciones de Joe Walsh, Edgar Winter, Benmont Tench y Richard Page, entre otros.

En este disco, Ringo Starr también tienen una colaboración con su ex compañero Paul McCartney, con el tema Envejecer conmigo, de John Lennon. Las nuevas fechas arrancarán en mayo de 2021 y están disponibles en la página oficial del músico.