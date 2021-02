Rix se mantendrá en prisión durante la investigación: juez

MÉXICO.- Un juez de Control vinculó a proceso al youtuber Rix, por el delito de violación agravada en grado de tentativa equiparada, por lo que permanecerá al interior del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

En audiencia inicial, el Ministerio Público realizó la imputación formal y pidió al juzgador que se resolviera su situación.

El juez determinó que había datos de prueba suficientes para que el youtuber se quedara en prisión, y fijó un mes para el cierre de la investigación.

La Fiscalía General de Justicia cumplió una orden de aprehensión el jueves contra Ricardo Arturo González Méndez, conocido como Rix, de 29 años, por su presunta participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado en contra de la también youtuber Nath Campos.

La detención se dio en la calle Glorieta Iglesia, colonia Candil del Pedregal, alcaldía Coyoacán, donde aparentemente, estaba grabando materia para su espacio en la red social.

Las investigaciones señalan que el 18 de junio de 2017 la víctima habría convivido e ingerido bebidas alcohólicas con varios amigos, entre ellos González.

Tras dicha reunión, Rix llevó a la víctima a su domicilio en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Una vez al interior, la víctima se quedó dormida y, al despertar, se percató que al lado de ella se encontraba el youtuber desnudo.

En el video que dio a conocer el 22 de enero, Campos relató que recuerda que él estaba encima de ella "haciéndole cosas" mientras dormía.

"No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo, solo sé que pasó".