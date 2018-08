Prepara Robbie Williams concierto en Guadalajara

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante británico Robbie Williams ofrecerá un concierto el 15 de noviembre en la Arena VFG de Guadalajara, como parte de su gira The Heavy Entertainment Show.

De acuerdo con vanguardia.com, de manera previa a su presentación en el Festival Corona Capital en la Ciudad de México, en el que encabeza el cartel, Robbie tendrá esa fecha para beneplácito de sus fanáticos, quienes podrán disfrutar de sus grandes éxitos.

También te puede interesar: Ya podrás ver ‘El Desconecte’ de Molotov ¡completito!

Entre ellos está Angels, que escribió con su co-compositor Guy Chambersy fue el primero de una banda sonora generacional y que definió su carrera; así como Let Me Entertain You, Millennium, No Regrets, Rock DJ, Supreme, Eternity y Feel.

Robbie Williams ha vendido más de 75 millones de álbumes y tiene seis de los 100 álbumes más vendidos en la historia británica. En el tour, cuya venta general de boletos comenzará el 5 de septiembre, ha actuado ante más de 1.2 millones de personas en Europa y Australia y Asia.

Camilo Séptimo realizará concierto en CDMX

Camilo Séptimo ofrecerá un concierto en la CDMX. El trío presentará de manera oficial su nuevo disco. Ellos llegarán a las instalaciones del Pepsi Center WTC el próximo sábado 9 de febrero de 2019. La venta anticipada Scotiabank se realizará el jueves 30 de agosto. Mientras que la venta al público en general comenzará a partir del viernes 31 de agosto, publicó vanguardia.com.

Según informó OCESA, tres años después de haber sido elegidos por Foals para abrir su show en el Pepsi Center WTC, Camilo VII regresa a este escenario ahora como artista principal.

La agrupación que comenzó en el 2013, está conformada por Manuel Mendoza “Coe” (voz y bajo), Jonathan Meléndez (teclados) y Erik Vázquez (guitarra), quienes tuvieron una larga trayectoria dentro de la escena independiente de México.

Su EP debut fue llamado "Maya" y obtuvo gran aceptación, por ello el año pasado el grupo lanzó su primer LP "Óleos", con el que comenzaron una gira nacional.

Ahora, Camilo VII se prepara para el gran lanzamiento de un segundo álbum de estudio, que sin duda llevará impreso el estilo único de la banda.