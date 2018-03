¡Son igualitos! Copia Robbie Williams estilo de Elton John

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Robbie Williams fue visto como una copia del estilo de Elton John.

De acuerdo con Vanguardia MX, estrafalario es un término que bien podría definir al cantante y que no le causa ningún problema al respecto.

El cantante alcanzó reconocimiento por su estilo extravagante desde el principio de su carrera y parece que Robbie Williams no tiene ningún deseo cambiar las cosas ahora que ya tiene 44 años.

En la parte delantera de la chaqueta estaba la palabra "Ángeles", muy probablemente en referencia a su sencillo de 1997. (Vanguardia MX)

La estrella apareció en Los Ángeles con pants, lentes de sol de estilo Elton John con estrellas y una chaqueta de mezclilla adornada con graffiti.

A demás de un ratón y personaje de Disney, en la parte delantera de la chaqueta estaba la palabra "Ángeles", muy probablemente en referencia a su sencillo de 1997.

A pesar del increíble éxito de la canción, Robbie dijo recientemente que podría deshacerse de ésta en sus futuras listas de canciones.

