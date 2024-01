Robert Downey Jr. triunfa en los Critics' Choice Awards 2024

En una noche repleta de reconocimientos, Robert Downey Jr. recibió el primer premio de la velada durante la edición número 29 de los Critics' Choice Awards desde The Barker Hangar, en Los Ángeles.

El prestigioso galardón otorgado por la Asociación de la Crítica Cinematográfica de Estados Unidos alabó su brillante interpretación en el papel secundario de ‘Oppenheimer’ y destacó como uno de los momentos inolvidables de la velada.

Durante su discurso de agradecimiento al obtener la presea de Mejor Actor de Reparto, el actor "honró" a los críticos que, desde hace varios años, lo han calificado de "descuidado, desordenado y perezoso" y "un desconcertante desperdicio de talento".

Con varios momentos de humor similares es como se desarrolló la primera mitad de la gala, que fue conducida por la productora, conductora y comediante, Chelsea Handler.

A diferencia de su colega Jo Koy en los Globos de Oro, Handler sí provocó bastantes risas en su monólogo de apertura, en donde se calificó a sí misma como "Barbie en microdosis".

En su bienvenida habló sobre los ejecutivos de Hollywood a quienes no les importan realmente las películas, honró a varios nominados y calificó al 2023 como "el año de las mujeres".

"Las mujeres obtuvieron la victoria en todos los lugares", dijo Handler. "Barbie en taquilla; Taylor Swift y Beyoncé con sus giras; Gwyneth Paltrow y su juicio de esquí. Las mujeres aparecen y dominan nuestra cultura. Casi se podría decir que fue el año de la mujer".

Debido a que son más de 30 categorías en la ceremonia, ya que juntan televisión con cine, algunas fueron entregadas de forma conjunta, saliéndose un poco del protocolo normal de estas entregas de premios.

Por ejemplo, Actor y Actriz de Reparto en una Serie de Comedia y en una Serie de Drama, se dieron en conjunto, con ambos ganadores subiendo al estrado a recoger su estatuilla.

Los histriones Ebon Moss-Bachrach, por The Bear, y Meryl Streep por Only Murders in the Building, triunfaron en el apartado antes mencionado de comedia, mientras que Billy Crudup y Elizabeth Debicki hicieron lo mismo en drama.

Mientras, el melodrama con humor negro Beef de Netflix, se llevó algunos premios importantes en la primera mitad de la gala, como Mejor Actor y Actriz en una Serie Limitada o Película para Televisión.

Congratulations to Emmy award-winning actor, director and producer, America Ferrera, who has been honored with the SEEHER AWARD at the 29th Annual Critics Choice Awards⭐️#CriticsChoice #AmericaFerrera #SeeHer @SeeHerOfficial pic.twitter.com/13248Sitvr — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del premio SeeHer, que se le entrega a las mujeres que abogan por la equidad de género, a la actriz America Ferrera -Barbie-.

"Cuando empecé a trabajar hace 22 años, sentía que era imposible que alguien pudiera hacer una carrera interpretando personajes de mujeres poderosas latinas", señaló Ferrera. "Yo y muchas hermanas latinas hemos podido traer a las pantallas personajes de mujeres completas, poderosas, inmensas... Todas tenemos el derecho y somos valiosas como para ser representadas de forma auténtica y respetuosa".

Con información de Reforma