Robert Pattinson y Suki Waterhouse desatan rumores de embarazo en ‘Los Ángeles’

La estrella de 'The Batman', Robert Pattinson, y la modelo Suki Waterhouse, se convirtieron en tendencia en la red social X tras una serie de fotos que desataron especulaciones sobre un posible embarazo.

Las cámaras capturaron a la pareja mientras disfrutaban de un paseo en Los Ángeles, y las imágenes han dado mucho de qué hablar.

Suki lucía un atuendo casual con un suéter negro de Burberry y shorts grises, pero lo que llamó la atención fue su "barriguita" que parecía mostrar en algunas fotos. Aunque ni Robert ni Suki han confirmado ni negado la noticia, los rumores se propagaron rápidamente.

Suki Waterhouse and Robert Pattinson spotted on a hike in Los Angeles!



