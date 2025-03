Robert Pattinson y Bong Joon Ho recaudan 2.5 mdd con ‘Mickey 17’

Las taquillas del mundo han recibido con gusto a Robert Pattinson y a su nueva película ‘Mickey 17’, del director surcoreano Bong Joon Ho, conocido por su aclamada obra ‘Parasite’ de 2019.

Este filme de ciencia ficción con clasificación R, presenta a Pattinson en el papel de múltiples clones de un mismo personaje que enfrenta la muerte una y otra vez. Hasta ahora, ‘Mickey 17’ ha recaudado 2.5 millones de dólares en preventas, lo que indica un buen inicio en taquilla.

Se estima que su apertura en el mercado nacional oscile entre 18 y 20 millones de dólares este fin de semana, mientras que a nivel internacional podría alcanzar entre 20 y 25 millones, sumando un total global que podría variar entre 40 y 45 millones de dólares.

Con un presupuesto de 118 millones, la película necesitará generar entre 275 y 300 millones a nivel global para alcanzar la rentabilidad.

Basada en la novela ‘Mickey 7’ de Edward Ashton, ‘Mickey 17’ se convierte en la primera película de Bong Joon Ho desde ‘Parasite’, ganadora del premio Oscar a: Mejor Película, Director, Guión Original y Largometraje Internacional..

En esta historia, Pattinson interpreta a Mickey Barnes, un trabajador desechable enviado a un planeta inhóspito para su colonización. Su trabajo implica enfrentar condiciones mortales en el espacio, y cada vez que muere, es reanimado como un clon. A medida que avanza la trama, un error provoca la creación de un 18º clon, desafiando las reglas de su misión.

He's dying to save the world.

