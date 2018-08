Robert Redford anuncia su retiro de los escenarios

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Robert Redford prepara su adiós; pero, ¿será este definitivo?

El actor de 81 años, reveló a Entertainment Weekly sus próximos planes, los cuales no incluyen el mundo actoral. Eso sí, los hará efectivos una vez que concluya su actual proyecto: el filme The Old Man & the Gun, cuyo estreno está programado para el 28 de septiembre.

De acuerdo con información de Vanguardia y el diario ABC, pareciera de inicio que su adiós es definitivo, pero advierte: "Nunca digas nunca” No obstante considera necesario el alto que va a marcar. “(Voy) a jubilarme después de esto porque lo he estado haciendo desde que tenía 21 años", explicó Redford sobre su labor actoral.

"Pensé: 'Bueno, es suficiente'. ¿Y por qué no salir con algo que es muy optimista y positivo?", agregó.

Por otra parte, las dudas sobre su partida no se hicieron esperar y cuando se le preguntó si seguiría dirigiendo películas, dijo: "Ya veremos sobre eso".

Redford hizo su debut en Broadway en 1959 en Tall Story y para 1960 llegó a la pantalla chica con varios papeles. A lo largo de su carrera ganó dos premios Oscar, seis Globos de Oro y un BAFTA, entre muchos otros galardones. Así mismo, protagonizó docenas de películas, incluidas Butch Cassidy y Sundance Kid, The Sting, The Great Gatsby, All the President's Men y Out of Africa. Ha dirigido películas aclamadas por la crítica como A River Runs Through It and Ordinary People, y fundó el Sundance Institute.

En 1980, a los 44 años, cuando ya había cultivado papeles inolvidables en «Todos los hombres del presidente» o «Un puente lejano», dio el salto a la dirección. Lo hizo con «Gente corriente», y demostró que era más que el rostro por el que todos suspiraban.

Ganó el Oscar a mejor película, director y guión adaptado; un éxito para un debutante detrás de las cámaras. Desde entonces dirigió ocho títulos más, entre ellos «El río de la vida» o «Leones por corderos». Durante la entrevista, cuando le preguntaron si volvería a dirigir, no lo descartó: «Ya veremos», respondió el cineasta, que cumple 82 años el próximo 18 de agosto.