Roberto Palazuelos ataca a Eduardo Videgaray por burlarse de él

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos no se quedó callado tras los comentarios que recibió de Eduardo Videgaray en el programa "¡Qué importa!", donde comentaron la dinámica de Palazuelos de mandar saludos personalizados por 2 mil 500 pesos.

El "Diamante Negro" posteó ese segmento del programa y mandó un saludo al conductor por una "futura orden de aprensión" familiar.

"Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano", se lee.

Para algunos cibernautas fue simpática la respuesta del "Diamante Negro", sin embargo, muchos lo consideraron un ataque, desproporcionado por tratarse de una cuestión familiar aún sin comprobar.