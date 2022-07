Roberto Palazuelos revela que Andrés García fue hospitalizado tras caída

La salud de Andrés García continúa preocupando a sus seguidores y seres queridos, debido a que este miércoles, el actor público un video en su canal de YouTube en el que compartió que había sufrido una fuerte caída.

Aunque el accidente solo le provocó una lesión en la frente, lo que realmente encendió las alarmas fue que el semblante de García, que se notaba sumamente decaído, incluso, aseguró que presentía que su final estaba cerca.

Al respecto, Roberto Palazuelos, quien fuera una de las personas más cercanas al histrión, informó que don Andrés fue hospitalizado.

"Fíjate que no he podido hablar con él, me enteré, hace un momento, de que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado, pero espero terminar con esto pronto porque no puedo permitir que una tontería me separe de una persona que ha sido tan importante en mi vida", dijo en entrevista para el programa Hoy.