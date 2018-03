Mexicano dará clases de pintura y escultura en China

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El pintor Roberto Ronzón, en su faceta como empresario tuvo la oportunidad de conocer a unas personas de origen oriental que llegaron a su tienda ubicada en plaza Caracol, y lo invitaron a visitar Shenyang, la ciudad más poblada de la provincia de Liaoning, en la República Popular de China, con el fin de compartir su talento con niños estudiantes de artes visuales. El artista viajará tentativamente en abril o mayo del año en curso.

“Las personas que me contactaron visitaron My Cactus, les gustó mi trabajo, me compraron algunas pinturas y como venían con una niña me ofrecí a darle una clase de pintura, así que quedaron encantados, y gracias a eso me hicieron la invitación de ir a China a dar clases durante seis meses, ya que ellos tienen una escuela de artes en China”, expresó.

El entrevistado compartió que al viaje lo acompañará su hija Tatiana, quien toca el piano, por lo que lo más seguro es que ella también dé algunos talleres para niños entre seis y 10 años de esta escuela, y que él centrará su atención en las clases de pintura y escultura, ya que su intención es compartir los conocimientos que ha adquirido durante sus 28 años de experiencia en el ramo.

Previo a su viaje a China, dijo que probablemente acuda a Chicago a un evento donde se exponen artículos mexicanos, y que aunque no es seguro, igual está en espera de la confirmación de una presentación en Las Vegas.

El artista expresó que para él es un orgullo que lo hayan invitado a China, ya que le parece interesante que cada vez más mexicanos lleven y muestren su talento en otras partes del mundo.

“Es un orgullo como mexicano que surjan estas posibilidades, y que alguien de tan lejos pueda apreciar el arte y la cultura mexicana, lo que yo resalto en mis obras es precisamente eso, la cultura mexicana, las playas de Cancún, y pues creo que los mexicanos somos muy afables y los extranjeros aprecian no sólo nuestro trabajo sino la calidez con la que los atendemos”, expresó el artista.

El artista se especializa en la pintura dactilar o pintura con los dedos, y aunque también usa pinceles, comparte que la mayor parte de su obra está hecho con los dedos.

El empresario tiene 15 años viviendo en Cancún, quien es originario de Tehuacán, Puebla.