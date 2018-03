Sofía Niño está 'desquiciada' al señalarlo de acoso: Rocha (Video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista, Ricardo Rocha le cuestiona a Aristegui el por qué decidió atentar contra él, su familia y su carrera de 40 años, al dar espacio a Sofía Niño, a quien llamó ‘perturbada’ por decir que él es un acosador.

De acuerdo con Vanguardia MX, hoy Ricardo Rocha expuso su postura en redes sociales, tras el caso Aristegui-Niño de Rivera, que inició cuando la periodista decidió exponer en su programa casos de abuso en México para mostrar que el movimiento "Me Too" no sólo está teniendo repercusión en Estados Unidos, sino que es un problema que aqueja también a México.

Aristegui, en sus programa de entrevistas, invitó a Karla Souza, quien acusó a un director mexicano (no especificó quién) de violación, además la actriz Stephanie Sigman hizo lo propio con otro director mexicano y su esposa, quienes, dijo, la metieron a una habitación y la manosearon, por su parte la mujer dedicada al “stand up” Sofía Niño de Rivera dijo que Ricardo Rocha la había acosado durante una intervención de la comediante en uno de sus programas: “Me tocaba el brazo, la espalda. Eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal”.

Recordó que le puso un alto cuando su secretaria la contactó por WhatsApp para solicitarle una entrevista. “Me mandó su asistente un mensaje por WhatsApp al cual le contesté: ‘siempre que voy con él me incomoda horrible, habla sólo de mi físico, nunca habla de mi carrera y es muy acosador, y no quiero tener nada que ver con él’”, dijo.

Antes de emitir una postura, al ser cuestionado, Ricardo Rocha comentó lo siguiente: “Revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje a un acoso, así que puntualizo dos cosas: Para mí, este es un asunto inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios. Además es muy penoso por la relación de respeto que tantos años tengo con su señor padre”.

Luego, Sofía Niño subió un video a YouTube en el que acusa a Carmen Aristegui de haber editado de tal manera su intervención que se perdió parte de lo que ella intentó decir, sin embargo, de Rocha no hizo ninguna aclaración, dando por hecho que el aparente "acoso" del que fue víctima fue real.

Hoy, finalmente Ricardo Rocha tomó postura a través de su Twitter en donde cuestiona el trabajo hecho por Carmen Aristegui y pone en duda la palabra de Sofía Niño de Rivera.

"Te escribo por esta vía porque jamás he utilizado mis espacios para criticar y mucho menos juzgar y condenar a un colega", inicia la misiva.



"Cuando el 29 de diciembre pasado me amenazaste con dar a conocer un expediente en mi contra, también me dijiste que ustedes sólo estaban obedeciendo órdenes de CNN-Atlanta...que no era nada personal...que no matara yo al mensajero. Me extraña, porque bien sabes que el medio es el mensaje", continuó.



Además anexó algunas preguntas para la periodista: "¿Durante dos meses disfrutaste de mi angustia, mi zozobra y mi incertidumbre? Porque yo me pasé 54 días esperando que la francotiradora apretara el gatillo. ¿Contenta?".

También se interrogó, por qué si a Sofía Niño de Rivera le dio tanto tiempo en su noticiero, para él no se tuvo ni un minuto cuando le planteó: "¿De periodista a periodista, sinceramente ves un solo instante de acoso en esa entrevista?".



"¿Y a mí, puedes negar que me conoces? ¿Puedes negar que de mí sólo has recibido cariño y respeto toda la vida? ¿Puedes negar mi mano extendida cuando Javier y tú pasaron por aquel trance tan difícil?¿Puedes negar mi comportamiento contigo en aquellos días y noches en La Habana cuando a genialidad de Marín?".

Por último la reprende: "¿Por qué entonces decidiste atentar contra mí, contra mi familia, contra mi carrera de cuarenta años?".

Al salir el programa de Aristegui al aire, Rocha fue buscado por otros medios para saber su postura y él habló con algunos en donde calificó a Niño de Rivera como "absolutamente desquiciada, mentirosa y ridícula". En esta ocasión dice de ella que es una "persona perturbada".