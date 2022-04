Rocío Sánchez Azuara regresa a TV Azteca con nuevo programa

Después de siete años, Rocío Sánchez Azuara regresa a TV Azteca, con un nuevo talkshow llamado "Acércate a Rocío". La conductora cerró un ciclo con Imagen Televisión el pasado 8 de marzo, día en que venció su contrato.

Sánchez Azuara vuelve en medio de una polémica con el comunicador Gustavo Adolfo Infante, de Imagen, quien ha dicho que él fue quien la conectó con la empresa y que gracias a ello trabajó allí, pese a la opinión de la propia televisora.

"Cuando yo propuse en Imagen meter un talk show, la primera alternativa que tuvimos fue Laura Bozzo, y después de eso no se llegó a un arreglo. Propuse a Rocío Sánchez Azuara y me dijeron: 'Gustavo, está muy quemada Rocío, la han corrido de todos lados' y les dije: 'Yo creo que es la mujer rating de TV Azteca y de Telemundo y de Televisa, yo creo que hay que darle oportunidad', sí, yo la llamé, fue mi idea y la empresa la compró", contó Infante.

Por su parte, la conductora negó las declaraciones de Gustavo Adolfo sobre su paso por Imagen, aunque sí le agradeció en su momento, y el periodista en su programa compartió un video en el que Rocío le dice lo siguiente:

"Muchas gracias, pues después de muchas negociaciones, de idas y venidas y demás logramos ya por fin estar acá, te agradezco muchísimo porque independientemente de que ya me habían llamado en algunas ocasiones, fuiste tú quien empujó y no sabes cómo te lo agradezco".

En entrevista con Zúñiga, Sánchez Azuara reiteró su postura y agregó que su salida de Imagen se dio en muy buenos términos, lo mismo que el productor Andrés Tovar, quien se dijo sorprendido por los comentarios de Infante, quien además dijo haber propuesto a Laura Bozzo y Mónica Noguera, entre otros de los talentos del canal.

"Nosotros salimos bien, mi contrato con Imagen Televisión terminó el 8 de marzo, la gente no sabe que a mí me pusieron a prueba, no creían que yo pudiera hacer un talkshow como el que hice", recordó Rocío.