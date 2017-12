Demi Lovato se une al Rock in Rio Lisboa 2018

Agencia

LISBOA.- Rock in Rio Lisboa anunció que la cantante Demi Lovato se unirá al ya confirmado Bruno Mars en el segundo día de la edición de 2018 del festival, el 24 de junio, cuyo cartel completan la brasileña Anitta y el portugués Agir.

Demi Lovato, que actuará por primera vez en Portugal, lanzó este año su sexto álbum de estudio, Tell Me You Love Me, donde destacan sencillos como "Sorry Not Sorry" y "You Don't Do It for Me Anymore".

El Rock in Rio Lisboa arranca en la capital portuguesa el fin de semana del 23 y 24 de junio.

La cantante y actriz alcanzó la fama con su papel en la película de Disney Camp Rock (2008), año que lanzó su primer álbum, Don't Forget, que la lanzó al estrellato internacional con temas como "Get Back" y "La La Land".

El 24 de junio se estrena también en Portugal Anitta, que ganó fama con la canción "Show das Poderosas", y cierra el cartel el luso Agir, que lanzó recientemente el álbum Leva-me a Sério pero que es conocido en su país sobre todo por los temas "Ela Parte-me o Pescoço" y "Como Ela é Bela".

