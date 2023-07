Rodaje de Deadpool 3 se pospone por huelga en Hollywood

El rodaje de Deadpool 3 se detuvo debido a la huelga de los sindicatos de actores y guionistas en Estados Unidos.

Según un informe de Variety, la esperada secuela dirigida por Shawn Levy, "Deadpool" tuvo que interrumpir su producción a raíz de la huelga que actualmente afecta a la industria del entretenimiento.

Aunque la filmación había comenzado en mayo con una fecha de estreno prevista para el 3 de mayo de 2024, se confirmó oficialmente que la producción no continuará hasta que finalice la huelga.

El futuro de la fecha de estreno de Deadpool 3 se mantiene en incertidumbre, ya que no se puede determinar cuándo finalizará la huelga ni si será necesario reajustar el calendario de rodaje para acomodar las nuevas circunstancias.

Tanto los fans de Wade (interpretado por Ryan Reynolds) como de Logan (interpretado por Hugh Jackman) deberán armarse de paciencia mientras esperan para ver a sus héroes favoritos nuevamente en acción.

La huelga se originó cuando el Sindicato de Guionistas de América decidió que sus miembros dejarían de trabajar en diversas producciones de la industria del entretenimiento debido a la falta de compensación adecuada por su trabajo.

Aunque el Sindicato de Directores de América optó por aceptar una oferta de los estudios para evitar la huelga, los miembros del gremio de actores (SAG-AFTRA) se han unido oficialmente a los guionistas en un gesto de solidaridad que no se veía en Hollywood desde hace mucho tiempo.

Con actores y guionistas en huelga, los estudios podrían enfrentar dificultades para llevar a cabo proyectos de cine y series de televisión.

“You have to wake up and smell the coffee.”



SAG-AFTRA President Fran Drescher delivers an impassioned speech as Hollywood actors go on strike for the first time since 1980. pic.twitter.com/YdKsj9hMew