Rodrigo Prieto, el mexicano que compite por el Oscar 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- El cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto se presentará este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles con su nominación a Mejor Fotografía por su trabajo en Silence, película dirigida por Martin Scorsese.

Se trata de la segunda vez que Prieto acude como candidato a los Oscar porque que ya fue aspirante a la estatuilla por su desempeño en la cinta Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee.

Prieto estará compitiendo en esta ocasión con Bradford Young ( Arrival ), Linus Sandgren ( La La Land ), Greig Fraser ( Lion ) y James Laxton ( Moonlight ).

Además de Scorsese y Lee, cineastas tan prestigiosos como Ben Affleck ( Argo , 2012), Oliver Stone ( Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), el español Pedro Almodóvar ( Los abrazos rotos , 2009) o Alejandro González Iñárritu ( Amores Perros , 2000) han requerido los servicios de Prieto a lo largo de los años.

Además, ha ganado cinco veces el premio Ariel gracias a su trabajo en las películas Sobrenatural, Fibra Óptica, Un Embrujo, Amores Perros y Biutiful.

Sobre su trabajo en Silence, el mexicano aseguró ser "muy profunda y relevante" porque en ella se abordan temas actuales como la tolerancia y la intolerancia religiosas, que son temas "importantes" en la actualidad.

Si Prieto lograra este premio sería el cuarto Oscar consecutivo de mejor fotografía que viajaría a México tras el triplete obtenido por Emmanuel Lubezki con Gravity (2013), Birdman ( 2014) y The Revenant (2015).

Sobre el contexto político en el que se encuentra esta ceremonia del Oscar en el que las reformas migratorias del presidente de los Estados Unidos Donald Trump están afectando al gremio, Rodrigo Prieto destaca el calor de los migrantes.

"Como migrante, también mexicano, en Estados Unidos, lo que pienso es que lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando duro, demostrando que somos muy valiosos para la cultura y la economía de Estados Unidos", dijo a Efe Prieto, de 52 años.

Hijo de padre mexicano y madre estadunidense, el cinefotógrafo comentó que por estar concentrado en la promoción de la película en México no ha seguido la protesta del "Día sin migrantes" en Estados Unidos, aunque "sí sé que hay temas fuertes".

Recordó como "emocionante y especial" el momento en que se enteró de su más reciente nominación al Oscar, ya que la noticia le fue dada por su propia esposa Mónica Chapa.

"Estaba llegando a Taiwán y recibí un texto de mi esposa que me avisó; fue ocho horas después de que se anunciaron las nominaciones. Entonces fue muy especial volver al lugar donde se hizo la película, enterarme ahí y que además fuera mi esposa la que me avisara", comentó.

Describió a Scorsese como "un gran director y un cineasta muy generoso que comparte el tema creativo con el equipo", y calificó de maravilloso haber trabajado a su lado.

"Maravilloso, es un tipazo, es un hombre muy generoso y he llegado a estimarlo", dijo Prieto, quien expresó respeto por todos los directores con los que ha trabajado. "Hay muchos que quiero bien", enfatizó.

Rodrigo Prieto comenzó su carrera con comerciales de televisión y en 1991 trabajó en la película mexicana Solo con tu pareja, del cineasta Alfonso Cuarón y con la fotografía de Emmanuel Lubezki, ganador tres veces del Oscar a la mejor fotografía por Gravedad (2013), Birdman (2014) y El Renacido (2016).

