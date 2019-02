Los BAFTA ‘se rinden’ al encanto de Roma

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- La cinta mexicana "Roma" de Alfonso Cuarón ganó los premios a Mejor Película y Mejor Director, en la entrega de galardones de la Academia Británica de Cinematografía, Bafta.

La cinta nominada en siete categorías también se llevó el galardón a mejor Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa, en la ceremonia de esta noche que se realizó en la sala de espectáculos Royal Albert Hall de esta ciudad.

El director mexicano agradeció al elenco de la película, encabezado por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, así como a su equipo de producción por el éxito de la ya multipremiada cinta.

La actriz mexicana Salma Hayek entregó el premio a Mejor Director a Cuarón, quien se mostró visiblemente emocionado.

La película "Roma" es un proyecto muy personal de Cuarón. Producida por Netflix y filmada en blanco y negro, sigue la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia: la empleada doméstica, de origen indígena, y la señora de la casa, su madre, a la que el marido está por dejar por otro amor.

