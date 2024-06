Romance en Cannes: Joe Jonas y Demi Moore, ¿nueva pareja en Hollywood?

Tras conocerse en el Festival de Cine de Cannes hace unas semanas, Joe Jonas y Demi Moore han comenzado a tener una amistad e incluso podrían tener un romance.

A través de una serie de fotos, se ha podido ver a la actriz de Una Propuesta Indecorosa y al cantante disfrutando de una buena comida en el Hotel du Cap-Eden-Roc en Antibes, en Francia.

Una fuente le dijo a Page Six que Jonas y Moore han comenzado a salir e incluso las cosas se han puesto románticas.

Demi Moore strikes up flirtatious new ‘friendship’ with Joe Jonas: sources https://t.co/Fz6WPrp1o5 pic.twitter.com/4h3U0sIbcG — Page Six (@PageSix) June 4, 2024

"Demi y Joe han entablado una amistad. Tienen amigos en común y se unieron" , dijo un allegado a la actriz y al cantante.

Incluso Demi Moore ya fue captada cenando con el hermano de Joe, Kevin Jonas y la modelo Heidi Klum, lo que ha levantado más sospechas de romance, ya que al intérprete de "Leave Before You Love Me" le gusta que sus novias convivan con su familia.

Hace unas semanas la actriz presentó en el Festival de Cine de Cannes la cinta The Substance que es dirigida por la francesa Coralie Fargeat, durante el evento Demi Moore enloqueció al público al portar un vestido beige de Schiaparelli.

Hasta el momento ni Joe Jonas ni Demi Moore se han pronunciado al respecto.

Con información de Reforma.

