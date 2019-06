Rosalía, en la cima de YouTube

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Youtube ha dado a conocer que el videoclip “Con altura”, el tema que la catalana Rosalía protagoniza junto a J. Balvin y el Guincho, ocupa actualmente el número 1 de su lista oficial.

La cantante ha agradecido a todos sus fans que hayan hecho posible esta posición en el ranking. “Mil gracias. Esto es un sueño”, celebraba en sus redes pocos instantes después de conocer que coronaba la plataforma de streaming, informa el portal web Vanguardia.

¿Qué significa ser el primero? Pues nada menos que su vídeo musical ha sido el más visto en todo el mundo.

El clip ha tenido nada menos que 49.2 millones de visualizaciones sólo entre el 14 y el 20 de junio. Una cifra que no cabe duda que va en ascenso.

El tema, que fue publicado a finales del pasado mes de marzo, desbancaba al single de Daddy Yankee y Snow Con calma, que parecía imbatible y que ahora se tendrá que conformar con una también valorada segunda posición.

Les sigue de cerca You Need To Calm Down, lo último de Taylor Swift.

El single Con altura nació como una canción ajena a El mal querer. La revista Time la ha posicionado como una de las mejores canciones de lo que llevamos de año. Y es que ha superado la friolera de 400 millones de visualizaciones.