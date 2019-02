Rubí la 'quinceañera' dice que se parece a Yalitza Aparicio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La ‘quinceañera’ más famosa de México, Rubi Ibarra considera que tiene cosas en común con Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma", a quien admira.

De acuerdo a SDP, hay algo de razón en su idea pues ambas saltaron a la fama de forma inesperada y pasaron de ser unas completas desconocidas a inspirar a otras mujeres a seguir sus propios sueños.

En sus propias palabras, la cantante considera que ambas tienen un origen humilde, mismo que no condiciona su talento o su futuro.

“Quiero felicitar a Yalitza Aparicio. La mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena y venir de un rancho no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te toco. Nada detiene que luchemos por nuestros sueños", escribió Rubi.

También dedicó unas líneas para el cineasta, a quien reconoció por saber apreciar el talento en personas humildes, defenderlo y depositar su confianza en ese trabajo.