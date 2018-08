Ruby Rose será la nueva Batwoman en la serie

Agencia

Ciudad de México.- Los supérhéroes invaden ahora las pantallas de televisión y a este universo se une la actriz Ruby Rose, quien está confirmada para interpretar a Batwoman.

El productor ejecutivo Greg Berlanti y la escritora Caroline Dries, están desarrollando la serie independiente, de lo cual anunciaron que este personaje será lesbiana, según Milenio.com.

La primera aparición de la actriz está programada para el próximo diciembre en la serie Arrow, donde tendrá una participación especial, informó The Hollywood Reporter.

El programa contará la vida de Kate Kane, quien, armada con una pasión por la justicia social y talento para expresar su opinión, se lanza a las calles de Gotham como Batwoman. Pero antes de poder salvar a la ciudad, Kate debe superar sus propios demonios antes de aceptar ser el nuevo símbolo de esperanza de Gotham.

Si Batwoman pasa a la serie, se uniría a una serie de programas de DC en The CW que incluyen Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Black Lightning.

La adaptación televisiva de 'Batwoman' podría estrenarse en la temporada 2019/2020 y estará escrita por Caroline Dries, guionista de la serie 'Crónicas vampíricas' ('The Vampire Diaries').

En el cine se ha podido ver a Rose en 'Resident Evil: El capítulo final' ('Resident Evil: The Final Chapter'), 'xXx: Reactivated' ('XXX: The Return of Xander Cage'), 'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter 2') o 'Dando la nota 3' ('Pitch Perfect 3'). Pronto estará nuevamente en cartelera con la que dicen que es una de las películas más locas y divertidas del verano: 'Megalodón' ('The Meg'), según Espinof.

esde que saltara a la fama en su Australia natal como presentadora de la MTV, la también DJ y modelo ha sido conocida por su imagen andrógina y su activismo en favor de los géneros no binarios que plasmó en el famoso corto 'Break Free'