Versión ‘live action’ de Rugrats ya tiene director

Alejandro Vizzuett Díaz

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La versión de acción real con elementos computarizados de Rugrats: Aventuras en Pañales será dirigida por David Bowers, reportó The Hollywood Reporter.

David Goodman escribió el guion del largometraje, el cual será producido por Karen Rosenfelt.

El proyecto será la continuación de un par de películas de la caricatura, estrenadas en 1998 y en el 2000, las cuales siguieron a los bebés protagonistas de la serie de Nickelodeon que se emitió desde 1991 hasta el 2000.

David Bowers. (Internet)

De acuerdo con la productora Paramount Player, la cinta se estrenará el 29 de enero del 2021.

Trabajos de David Bowers como director

Su debut como director lo hizo junto a Sam Fell en Lo que el agua se llevó (2006). El cineasta y animador también dirigió Astro Boy (2009) y las películas de live-action Diary of Wimpy Kid: Rodrick Rules (2011), Diary of Wimpy Kid: Dog Days (2012) y Diary of Wimpy Kid: The long haul (2017).