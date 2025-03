Ryan Coogler planea incluir a Denzel Washington en ‘Black Panther 3’

A lo largo de su carrera como actor, Denzel Washington ha demostrado su talento cada vez que gritan ‘acción’ en el set de grabación. Por ello, contar con él en una película de Marvel es la meta de Ryan Coogler.

Recientemente, el director de la exitosa saga ‘Black Panther’, Ryan Coogler, compartió la visión de Denzel Washington sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el podcast ‘Nightcap’, junto a los presentadores Shannon Sharpe y Chad Johnson, Coogler confirmó que planea incluir al reconocido actor en la próxima secuela de superhéroes.

Cuando Sharpe le preguntó sobre el tiempo de espera para el estreno de ‘Black Panther 3’, Coogler respondió con seguridad: “No mucho”.

Esta declaración refuerza las especulaciones sobre la nueva entrega, aunque Marvel Studios aún no ha hecho un anuncio oficial. Hasta ahora, el estudio solo ha confirmado dos secuelas de Avengers y Spider-Man 4 para después de 2025.

El rumor sobre la participación de Washington cobró fuerza en noviembre, cuando el actor mencionó en el programa ‘Today’ de Australia que Coogler estaba escribiendo un papel para él en la película.

Aunque la noticia aún no se ha confirmado de manera oficial, el éxito de la franquicia —que ha acumulado más de 2 mil millones de dólares en taquilla— hace muy probable la llegada de una tercera entrega.

Ryan Coogler Has 'Every Intention of Working' With Denzel Washington on 'Black Panther 3': 'As Long as He's Interested, It's Going to Happen' https://t.co/GoQef982EF