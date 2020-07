Ryan Gosling y Chris Evans, juntos en la próxima película dirigida por los hermanos Russo

Estados Unidos.- Los hermanos Joe y Anthony Russo, regresarám al mundo cinematográfico con la dirección de una cinta que será protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling, se trata de un thriller de acción de Netflix titulado "The Gray Man".

Una de las características más peculiares es que esta producción será la más costosa de la plataforma de Netflix, pues tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. "The Gray Man" está basada en la novela de 2009 de Mark Greaney que se centra en Court Gentry, un ex agente de la CIA conocido como The Grey Man. La adaptación cinematográfica sigue a Gentry (Gosling), quien es cazado en todo el mundo por el ex colega de la CIA Lloyd Hansen (Evans).

Los planes detrás de The Gray Man consisten en crear un universo completo en el que Gosling también será el protagonista de varias películas, según explicaron los Russo a Dealine.

“La película es un verdadero mano a mano entre esos dos grandes actores, que representan dos versiones diferentes de la CIA, en lo que puede ser, y lo que puede hacer. La intención es que sea competitiva como cualquier estreno en el cine, y la oportunidad de hacerlo con Gosling y Evans es un sueño para nosotros. La idea es crear una franquicia y construir un universo entero, con Ryan en el centro. Todos nos hemos comprometido con la primera película y eso tiene que ser genial para llevarnos a la segunda”, señaló Anthony Russo.

La novela de Mark Greaney y que fue publicada en el 2009, cuenta con ocho secuelas por lo cual, la película pretenden convertirla en una gran franquicia justo al estilo de James Bond.

Los hermanos Russo ya colaboraron recientemente con Netflix en Tyler Rake y esta película fue la más vista las primeras cuatro semanas tras su lanzamiento; Jose Russo destacó la gran relación que tiene con la plataforma de streaming y por ello consideran que es el hogar perfecto para su nueva creación.

