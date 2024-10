Ryan Reynolds y Blake Lively donan 1 mdd a víctimas de Helene y Milton

Las estrellas Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively, donaron la cantidad de un millón de dólares, destinada a ayudar a las comunidades afectadas por los huracanes ‘Helene’ y ‘Milton’, en Florida y Carolina del Norte.

Ambos actores decidieron no quedarse de manos cruzadas y hacer una significativa contribución a los esfuerzos de socorro.

La donación del matrimonio fue anunciada por Feeding America, una organización benéfica que trabaja para brindar asistencia alimentaria a los necesitados.

We extend our most sincere gratitude to @blakelively & @VancityReynolds for their $1 million donation. Their support of Feeding America will help people impacted by Hurricanes Helene & Milton rebuild and recover.



Join Blake and Ryan & donate if you can at https://t.co/5HVZJRYUj4 pic.twitter.com/MYLa3NBAW8