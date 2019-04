Llegaron las sabanas de tortilla de burrito, mira

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Acurrucarse en una acogedora manta y disfrutar de un burrito gigante son dos de los placeres más simples de la vida. Ahora puede combinar las dos experiencias en una sola gracias a una manta de aspecto sabroso que se está volviendo viral.

Un usuario de Twitter llamada Katrina publicó tres fotos de su nueva manta de burrito el miércoles pasado, y los amantes de la tortilla en todas partes del mundo rápidamente hicieron que las fotos se volvieran virales, publicó Insider.

La manta está diseñada para parecerse a una tortilla gigante, lo que significa que puedes enrollarte como un burrito enorme. La manta estuvo disponible en Amazon, pero como era de esperarse están agotadas.

lmaoooo i just got home and this was inside a package addressed for me. amazing pic.twitter.com/kU4ByxAnA7