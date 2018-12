Sabrina regresará a Netflix con más episodios en 2020

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Netflix ha renovado Chilling Adventures of Sabrina (titulada El mundo oculto de Sabrina México y Las escalofriantes aventuras de Sabrina en España) por, al menos, 16 capítulos más. Estos serán adicionales a la segunda temporada, que se estrenará el próximo año con un total 10 capítulos, continuando así con el mismo número de episodios de la primera –sin contar con el especial de navidad-.

Respecto a los dieciséis nuevos, llegarán en dos tandas de 8 episodios cada una, constituyendo de esta forma la tercera y cuarta parte de las aventuras de la popular bruja, que ha encontrado un hueco propio en el catálogo del servicio de contenido en streaming. Así lo ha confirmado la propia Netflix a través de un tweet en el perfil oficial de la serie:

También te puede interesar: Me acosté con Jennifer Lawrence y mira dónde está ahora: Weinstein

Paws what you are doing. Salem's got some special news for you. Listen up right meow. pic.twitter.com/xUWwOU21ei

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) December 18, 2018