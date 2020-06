Sacerdote llama ignorante a Ricky Martin tras comentarios sobre la Virgen María

Ciudad de México.- Hace unos días, el cantante Ricky Martin comparó la gestación de sus hijos con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María, lo que generó que un párroco de Puerto Rico emitiera una respuesta contundente.

Inicialmente Ricky había declarado a "El País" que él no había alquilado un vientre para poder ser padre, "a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo".

Monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez, sacerdote de la parroquia María Madre de Misericordia, de San Juan de Puerto Rico, explicó vía Facebook que aunque no es su costumbre inmiscuirse en los temas del mundo del espectáculo, esta vez consideró dedicarle unas palabras a las declaraciones del solista.

"Los latinos tenemos un ‘problema’ y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre", fue el comentario del párroco, quien también expresó que la Virgen María "no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre", y aseguró que el cuerpo es un don de Dios, María "no prestó su vientre, sino que se entregó toda ella a Él: su espíritu, alma y cuerpo".

El sacerdote añadió que el intérprete de "Tiburones", utiliza su vida mediática para buenas acciones pero que de igual forma hay otras tantas en las que no está de acuerdo, e incluso lo llamo ignorante por no expresarse de una manera adecuada hacia la Virgen María.