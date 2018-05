Sachi Tamashiro, feliz con su personaje

Jocelyn Díaz

CANCÚN, Q. Roo.- Coqueta, risueña y soñadora, así es Jacqui, una sexi nana y empleada doméstica en la telenovela “Tenías que ser tú” que es interpretada por Sachi Tamashiro, actriz mexicana con sangre japonesa y muy parecida a Petra, que en realidad es el nombre verdadero de quien dice llamarse “Jacqueline”. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Sachi nos platica qué tanto parecido tiene con su personaje y lo mucho que le ha enseñado.

“Tuve la fortuna de trabajar con Mapat en varios proyectos, esta es mi tercera novela con ella, terminé “Enamorándome de Ramón” (donde hizo el papel de Margarita), y de pronto me llamó y me dijo que tenía un personaje muy lindo que se parecía mucho a mí y la verdad eso es bien bonito, es como un reconocimiento a tu trabajo y que mejor que fue como Jacqui, lo cual me hace sentir súper orgullosa”, platicó la bella Sachi, quien aseguró que justamente Jacqui y ella misma tienen muchas cosas en común.

“Jacqui es casi un espejo, muy alegre, soñadora, aspiracional totalmente, muy querendona, ambiciosa, pero sin llevarse a nadie de corbata, ella por sus propios medios hace las cosas; Sachi es muy parecida, las diferencias son que yo no estoy todo el día limpiando mi casa, aunque sí me encanta tener mi casa ordenada, me gustan mucho los niños, pero no soy tan niñera como Jacqui, pero tenemos muchas cosas en común. En lo que somos totalmente diferentes es que Jacqui es chismosa y yo no, yo soy muy discreta y la manera de enamorarse de Jacqui es distinta a la mía, ya que ella está enamorada de otro pero por respeto no termina con la persona que está, creo que yo Sachi, en la vida real no me gustaría estar con alguien y estar enamorada de otra persona, esa es la diferencia”, detalló.

Sachi tiene ya un nutrido camino en su carrera artística, ha participado en diferentes proyectos de televisión y como con cada uno de los personajes, con Jacqui también se ha llevado un aprendizaje.

“Este personaje me ha dejado mucha enseñanza, mucha libertad de expresión, es un personaje al que se le permite hacer muchas cosas actoralmente, practicar la filosofía de Jacqui, no sabes lo bonito que se siente, ha ayudado mucho a Sachi Tamashiro a tener una visión de la vida diferente, cada personaje te enriquece y deja algo bien bonito y yo he tenido la fortuna de hacer un montón de personajes diferentes. Cada personaje te enriquece y deja algo bien bonito y yo he tenido la fortuna de hacer un montón de personajes diferentes”

Estuve grabando en Bacalar “Tres veces Ana”, me fui a bucear a Mahahual y la verdad esas oportunidades que te dan los diferentes personajes, poder viajar y conocer diferentes lugares, son totalmente enriquecedoras y te van quedando en el corazón, en el alma y en la mente”, expresó la bella actriz.

También triunfa como productora

Además de dar vida a Jacqui en “Tenías que ser tú”, Sachi Tamashiro produce un espectáculo único llamado “Kballeroz cantan” al lado de Agustín Arana y Enrique Flores.

“Kballeroz cantan” es un sueño que Agustín Arana tenía y decidí unirme para cumplirlo, juntos hemos logrado un gran equipo. Este show está formado por cinco guapos actores en escena cantando: Lisardo, Manuel Landeta, Agustin Arana, Ricardo Crespo y Chao cantan covers con su propio estilo y tienen un director musical maravilloso, la verdad te enchinan la piel, te transportan a lugares maravillosos. Actualmente lo ofrecemos a empresas en el interior de la República y Estados Unidos, ojalá alguien en Cancún se interese y allá estaremos, de verdad vale mucho la pena”, detalló Sachi.

Telenovelas

• Tenías que ser tú (2018) - Petra Jacqueline "Jaquie" Rosas

• Enamorándome de Ramón (2017) - Margarita Medina Requena

• Tres veces Ana (2016) - Maribel Alfaro

• La sombra del pasado (2014-2015) - Dolores "Lola" Otero

• La mujer del vendaval (2012-2013) - July Barbosa

• Un refugio para el amor (2012) - Vicky Urugutia

• Ni contigo ni sin ti (2011) - Yolanda "Yola" Zorrilla

• Cuando me enamoro (2010-2011) – Eulalia

Series de televisión

• Como dice el dicho (2011) como Julia

• La rosa de Guadalupe (2011)

• Lo que tu ganas (2010)

Doblaje

Series de televisión

• Parenthood - Amber Holt (Actriz original Mae Whitman)

• Hollywood Heights - Melissa Sanders (Actriz original Ashley Holliday)

• Teen Wolf - Lydia Martin (Actriz original Holland Roden)

Reality shows

• Survivor - Concursante