Sale a luz conflicto entre Verónica Castro y otra actriz por un amor

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que se desató por su supuesta boda con Yolanda Andrade, Verónica Castro decidió alejarse del mundo del espectáculo, aunque pese a eso, la actriz aún sigue dando de qué hablar por escándalos provocados por sus relaciones amorosas.

De acuerdo a Infobae, aunque ‘La Vero’ quiere alejarse de los reflectores, hay famosas que aún la traen a colación en sus declaraciones, tal es el caso de Felicia Mercado.

A finales de los años 80 surgió la versión de que Felicia le había ‘quitado’ el amor de un hombre a Verónica, el empresario Enrique Miembro, con quien procreó a su hijo Michelle.

Castro y Mercado trabajaron juntas en la telenovela “Rosa Salvaje”, que se transmitió entre 1987 y 1988; en aquella época se decía que no se llevaban bien, y las escenas de peleas entre sus personajes aderezaban los rumores.

Felicia Mercado interpretaba a “Leonela”, quien recibió algunas cachetadas y jaloneos de parte de “Rosa García (Rosa Salvaje)” (Verónica Castro) en escenas inolvidables de una de las telenovelas más famosas de la época.

Pero según Felicia Mercado, no hubo conflicto en los sets de grabación. “Nunca tuve ningún problema con ella. Que fuimos íntimas, no, no fuimos íntimas, pero nos respetábamos”.

Sin embargo, comenzó a rondar la especulación de que Felicia se había relacionado con Enrique Miembro, con quien Verónica Castro tuvo a su segundo hijo.

“Nosotros peleamos porque ella había pensado que yo le había quitado al marido, bueno, al papá de uno de sus hijos y la verdad no; lo conocí en una fiesta nada más y de ahí nunca más lo volví a ver”, explicó Mercado.

Han pasado 30 años de aquel escándalo, pero al parecer y según Felicia, Verónica Castro sí creyó la información y se molestó con su ex compañera de reparto. “Si Verónica se lo creyó me da mucha pena, pero no fue así. Sé que muchos años se quedó ese resentimiento conmigo”, dijo Felicia en una entrevista para Televisa.

En recientes entrevistas de Felicia, donde ha tocado este tema, ha reiterado que admira mucho a Verónica Castro.

“Quiero verla y le quiero platicar. Yo la admiro mucho, es una gran estrella. De ningún momento yo no quise quitarle el lugar, gracias a Dios en ese momento ya tenía mi propia personalidad, mi look mi estilo. Entonces nunca fue una competencia. Yo no creo que tenga que hacerme competencia porque es una gran estrella”, sentenció quien interpretó a “Leonela” en “Rosa Salvaje”.