Le sale otra 'boda' a Yolanda Andrade; Carlos Ponce comparte foto

CIUDAD DE MÉXICO.- El escándalo de la supuesta relación amorosa entre Verónica Castro y Yolanda Andrade parece lejos de terminar y ahora, hasta el actor Carlos Ponce entró a la polémica, ya que asegura ser ¡el primer marido de Yolanda!

De acuerdo a Infobae, el puertorriqueño publicó en Instagram una fotografía de cuando actuó junto a Andrade en la telenovela Sentimientos Ajenos e hizo referencia a todo el escándalo de la boda con Verónica Castro y cómo la estrella ha negado que se hubiera casado con Yolanda.

"Nos casamos en una ceremonia simbólica. Que lo niegue Yolanda Andrade. Vivimos un gran amor de #SentimientosAjenos No me arrepiento de nada. Comenta si fuiste testigo", escribió para acompañar la imagen donde podía verse con Andrade, precisamente arreglados para una boda.

Yolanda compartió esa publicación en Instagram stories para seguir haciendo referencia a la relación que tuvo con Verónica Castro, pues aunque nunca la mencionó directamente sus seguidores entendieron la dedicatoria.

Castro, por su parte, compartió en su cuenta de Instagram un meme de María Félix que dice: "Si alguien te decepciona, ¡No sufras! Agradece abrir los ojos para ver bien la basura que debes tirar".

Además escribió: "Ni se imaginan qué cantidad he encontrado (de basura) pero ya casi limpio y te sientes ligera, gracias a María Félix".

Esos mensajes también habrían estado dedicados a Andrade, quien destapó la relación que tuvo con Verónica hace más de una década y que incluyó una boda simbólica en Ámsterdam en 2004.

Yolanda habló primero con Montserrat Oliver de la ceremonia, pero se negó a revelar con quién había sido. Después el presentador Javier Poza le preguntó en su programa de radio si se casó con Verónica Castro, lo que Andrade no negó ni aceptó.

Pero Castro reaccionó molesta a las versiones que la vinculaban con Yolanda y en el programa radiofónico Todo para la Mujer negó la boda y que fuera lesbiana.

"Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso", aseguró.

Castro dijo que había querido mucho a Yolanda, pero "ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva".

Yolanda no se quedó callada y además de burlarse del asunto a través de Instagram stories, usando incluso como referencia una canción de Cristian Castro, poco después ofreció una entrevista a Primer Impacto para confirmar que se casó con la actriz.

Le preguntaron directamente si se casó con Verónica Castro y respondió: "Sí", y claro que hay video. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría", añadió en la misma entrevista.