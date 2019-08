Salvador Rivera hace historia en La Voz Senior

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La manera de interpretar, su potente voz y los consejos del gran maestro Ricardo Montaner hicieron que Salvador Rivera se convirtiera en el ganador de “La Voz Senior”, categoría que se hace por primera vez para México y Latinoamérica.

“Montaner me dio muchos tips, lo que me pudo transmitir yo lo seguía al pie de la letra porque confiaba en todo lo que me decía y ahí está el resultado, me llevó al triunfo, además dijo, ganamos los dos porque era parte de su equipo. El abrazo que nos dimos cuando gané fue inolvidable, sin palabras con mucha emoción y al final del día, esa es la parte del reality que nos hace sentir que todo es verdadero, nadie sabía quién iba a ganar y los dos brincamos de emoción”, detalló Salvador.

Luego de una larga trayectoria como cantante, en la que ha logrado grabar tres discos “Sucesos”, “De corazón” y “Y si te quedas, ¿qué?”, y presentarse en grandes escenarios como La Cueva de Rodrigo de la Cadena, donde día tras día mantiene vivo el bolero y la balada a través de sus interpretaciones, decidió ser parte de este proyecto llamado La Voz Senior.

“Quise entrar a La Voz Senior porque es una plataforma que te hace ser conocido a nivel nacional e internacional, tuvimos una gran exposición mediática porque a cada participante nos regalan 8 o 10 minutos al aire, eso es mucho tiempo para que te vea la gente. Además fue salir de mi zona de confort, arriesgarme y perseguir mis sueños a cualquier edad, así que ante esta oportunidad no podía dejarla pasar, nunca es tarde para cumplirlos, para ganar”.

Cumplió un sueño más

Salvador Rivera se vio en complicaciones cuando en la canción final, poco antes de la votación que le daría el triunfo definitivo pareció que olvidó la letra de la canción; sin embargo, fueron las lágrimas que lo hicieron callar…

“Uno de mis sueños era que Montaner cantara conmigo y cuando lo logré, que fue en la final, me dio tanta emoción que se me fue la voz, se me cerró la garganta al oír cantar al maestro y por más que quería no podía, estaba ahogado por el llanto contenido, vi que la gente comenzó a cantar y creo que ahí fue donde ganamos, logramos compenetrar con el público quien dio su voto final”.