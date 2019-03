Sam Smith confiesa que ha pensado en cambiar de sexo

Agencias

México.- El cantante británico de 26 años, Sam Smith, reveló algunos detalles de su vida privada entorno a su sexualidad y su identidad de género.

De acuerdo con las declaraciones que dio el artista durante su participación en ‘I Weigh Interviews’ de Jameela Jamil, Smith señaló que no se identifica con lo masculino ni con lo femenino.

“No te identificas con un género. Simplemente eres tú…eres tu propia creación. Así es como lo veo. No soy hombre o mujer. Creo que floto en algo en el medio…en el espectro”, expresó el intérprete según informó el portal biobio Chile.

También te puede interesar: Sorprende presunto cambio de sexo de la hija de Brad y Angelina

“Siempre he tenido una pequeña pelea con mi cuerpo y mi mente…en mi mente, a veces pienso como mujer. Algunas veces me he quedado ahí y me he preguntado, ¿quiero un cambio de sexo? Es algo en lo que a veces pienso”, agregó.

De igual forma, el cantante aprovechó para confesar algunos de los problemas que tenía con su físico y las inseguridades que lo llevaron a realizarse un procedimiento estético con tan solo doce años.

“Cuando era niño, era gordito…y luego solo se ponía peor y peor y peor y tenía demasiado peso en mi pecho. Cuando llegué a los once años, fui al doctor. Era tan inseguro que afectaba mi humor todos los días y mi vida como adolescente. Me hice una liposucción, tenía doce años”, relató.

Sam Smith es uno de los artistas más influyentes de la escena actual en la industria musical, gracias a su talento y potente voz que ha quedado registrada en exitoso temas como ‘Latch’, ‘Stay with me’, ‘I’m not the Only One’ y ‘Omen’.

Recordemos que el músico tuvo una relación sentimental con el actor de Thirteen reasons why (Netflix) Brandon Flynn.

Actualmente se ha visto el cambio físico que ha tenido el artista, que luce mucho más delgado, con un estilo mucho más pronunciado y con su identidad más libre.