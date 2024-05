Sam Smith se luce en el escenario del Tecate Emblema 2024

Con un traje negro con lentejuelas y su gran voz, Sam Smith se lució la noche de ayer en el escenario del tan esperado Tecate Emblema 2024, mismo festival donde se presentaron artistas de todo el mundo.

La mayoría de las 59 mil 149 personas que asistieron, cifra oficial, a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ovacionaron al ícono de la comunidad LGBTQ+ con dos éxitos que encumbraron su carrera: ‘Stay With Me’ y ‘I'm Not The Only One’.

"Esto es increíble. Honestamente, deben de ser mis dos años de suerte, porque estuvimos el año pasado en la Ciudad de México y lo prometo, no lo digo porque sí, pero este es mi lugar favorito para cantar. Ustedes me han dado los mejores shows de mi vida. Gracias por su apoyo, por su amor", dijo, con lágrimas.

El cantante agregó que en dos días será su cumpleaños 32 y que tanto él como sus coristas y músicos lo iban a dejar todo en el escenario.

Sam Smith performing "Good Thing" while in the rain at the Tecate Emblema festival in Mexico. 🇲🇽



pic.twitter.com/lkmOgWkZzi — SmithCharts (@SmithCharts) May 18, 2024

Sam Smith regresó a México para decirnos que somos su público favorito 🥹 Ni la lluvia pudo detener la gran fiesta que estábamos viviendo en Tecate Emblema 💜✨️ pic.twitter.com/U4bNBgHBF1 — Ídolos (@_idolosmx) May 18, 2024

Antes que él tocó Måneskin, aportando su toque rock en contraste con el cartel de pop.

"Don't Wanna Sleep" auguraba una noche para disfrutar, y sus fans lo tomaron al pie de la letra: no pararon de cantar, saltar y hasta empujarse por la euforia, entre aroma a mariguana.

Con "Zitti e Buoni" la banda italiana recordó su triunfo en Eurovisión 2021, que la llevó a la fama.

"Hola, Ciudad de México, estamos muy felices de estar aquí por tercera vez", saludó, en español, Damiano David, vocalista. "Tengo una buena y una mala noticia: ustedes son uno de los mejores públicos en el mundo, pero esta noche...", dijo, con gesto dudoso, "creo que con la siguiente canción vamos a resolver el problema".

El glam rock y la locura llegaron con "Beggin'", cover que los popularizó.

Después de brillar en el Vive Latino en el mismo recinto, en marzo, Belanova lo hizo a las 21:55 horas, en el segundo escenario, que se quedó pequeño ante la multitud que quería ver al trío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tecate Emblema (@tecate_emblema)

Una de las abridoras, a las 4:00 de la tarde, fue Noah Cyrus. Empezó cantando sobre su adicción a un fármaco para la ansiedad y los problemas existenciales que vivió hace cuatro años, a los 20.

"Gracias por traerme de vuelta, por su continuo apoyo. Incluso si no vengo en cada tour, significa mucho para mí. Gracias por este maravilloso día", aseguró la hermana menor de Miley Cyrus, vestida de rojo con transparencias, antes de interpretar "July".

Entre los artistas que se presentaron también destacaron Matisse, Esteman, Monsieur Periné, Elena Rose, Riize, Mario Bautista y Karol Sevilla.

Con información de Reforma