Sam Waterston abandona 'La Ley y el Orden' tras 30 años en la serie

La exitosa La Ley y el Orden se despide del actor estadounidense Sam Waterston, quien se va de la serie luego de participar en 20 inolvidables temporadas, durante 30 años.

Waterston, de 83 años, fue quien anunció el día de ayer su salida del programa de la cadena de televisión NBC, donde encarnó al fiscal del distrito de Manhattan, Jack McCoy, en más de 400 episodios.

Waterston adelantó que su última aparición será el 22 de febrero con Tony Goldwyn como el nuevo fiscal del distrito.

Sam Waterston issues a statement on leaving "Law & Order" after 400+ episodes.



"There's sadness in leaving, but I'm just too curious about what's next. An actor doesn't want to let himself get too comfortable. I'm more grateful to you than I can say. L&O's continuing and amazing… pic.twitter.com/h8QH861oIQ