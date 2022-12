Santa Fe Klan lleva a Maya Nazor en la piel; así presume su tatuaje

A pesar de que ya no continúan juntos, Santa Fe Klan lleva en la piel a Maya Nazor, la madre de su hijo Luka y con quien tiene una linda historia de amor que llegó a su fin sin que hasta el momento se conozcan los motivos.

El rapero presumió hace unos días en un programa televisivo algunos de los muchos tatuajes que tiene en su cuerpo, entre ellos el rostro de Maya, quien reveló hace unos días en un video en vivo, que ella y Ángel ya no estaban juntos, y ante las críticas y los señalamientos de que supuestamente es "una interesada", la influencer dijo entre lágrimas que esto no era así.

Santa Fe se ha mantenido más hermético sobre el asunto, pero lanzó hace poco un nuevo tema musical titulado "Separaos", el cual habla de desamor y de una pareja que se encuentra separada.

"Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal, cuál fue la razón yo me pregunto cuál, cuál, cuál, cuál será. Me muero, de frío, porque tú no estás conmigo, Ah no, Dios mío, la soledad de testigo", dice el inicio del tema que suma más de 2 millones de reproducciones en Youtube.