Santa Fe Klan será parte del soundtrack de "Black Panther 2"

Santa Fe Klan se suma a la lista de mexicanos que participarán en la nueva película de Marvel, "Black Panther: Wakanda Forever", el cantante será parte del soundtrack del filme que se estrenará en cines en 2023.

"Soy" es el título de la canción que formará parte de la cinta en la que actuarán dos mexicanos: Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

El rapero Santa Fe externó su alegría por formar parte de este proyecto y agradeció a sus fans, quienes siempre han estado a su lado, acompañándolo ante cada éxito.

"Me siento muy contento por ser parte de este proyecto muy chingón junto a @marvel @blackpanther para la película 'Wakanda Forever' y muchas gracias a ustedes raza que siempre me apoyado que la verdad sin ustedes no sería nada. Ya pueden escuchar la rola en todas las plataformas digitales. Somos la santa carnal. VIVA MEXICO", expresó.

Ángel Jair Quezada Jasso, el nombre real de Santa Fe Klan acaba de debutar como papá, y ahora, su voz canta el tema que sonará en la cinta de Marvel que el fin de semana anunció en el Comic-Con de San Diego sus novedades, entr ellas que los "Avengers" volverán a la gran pantalla en 2025 a través de dos nuevas películas de la saga: "The Kang Dynasty" y "Secret Wars".

¿De qué va Wakanda Forever?

Tras la muerte del actor Chadwick Boseman, Marvel Studios confirmó que no le daría el rol a otro intérprete. Así, la secuela de "Black Panther", titulada "Black Panther: Wakanda Forever", tiene como una de sus principales tramas el fallecimiento del rey T’Challa. Pero eso no será todo, tal y como muestra el primer teaser tráiler revelado en la Comic Con de San Diego.

"Soy la reina de las nación más poderosa del mundo. Y toda mi familia se ha ido. ¿Acaso no lo he entregado todo?". Esas son las únicas palabras mencionadas en el tráiler, correspondientes a la reina madre Ramonda (Angela Bassett).

Pero a falta de diálogos, el tráiler incluye acción. Una guerra entre las naciones de Wakanda y otra, de humanos capaces de respirar bajo el agua, empieza. Representa a este nuevo enemigo el rey Namor (Tenoch Huerta), cuyo reino se inspira en culturas centroamericanas. Otros nuevos miembros del elenco son Michaela Coel, Dominique Thorne y Mabel Cadena.

Durante el panel en la Comic Con, el director de la cinta, Ryan Coogler, reflexionó sobre su trabajo y recordó al fallecido Boseman, que años atrás estuvo con el cineasta en la misma sala, para presentar el primer adelanto de "Black Panther". "Puedo sentir su mano en mi ahora mismo", sostuvo.

(Con información de El Universal)