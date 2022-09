Sasha Sokol espera la disculpa pública de Luis de Llano: "Es lo mínimo"

A su llegada al aeropuerto, Sasha Sokol declaró que por el momento no hay proyecto con Benny, Erik y tampoco Timbiriche para el 2024, como habían dicho; y sobre su proceso legal contra el productor Luis de Llano, que inició el 18 de julio de 2022, no la ha pasado nada bien.

"No es para nada una época tranquila, ninguna persona que haya vivido lo que yo viví, no estoy tranquila estoy pasando un momento difícil, me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil, pero no podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el mismo proceso", explicó la cantante.