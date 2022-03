"No he cometido delito alguno": Luis de Llano se disculpa con Sasha Sokol

Por fin Luis de Llano rompió el silencio a casi un mes de que la cantante Sasha Sokol hablará públicamente sobre el supuesto abuso que sufrió a manos del productor, quien hasta ahora responde y afirma que nunca actuó de manera ilícita y rechaza que haya algún abuso hacia la exTimbiriche.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, De Llano Macedo negó las acusaciones que se han hecho de él desde hace tres semanas en medios de comunicación.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del ocho de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones", se lee en el mensaje publicado.