Nos vemos en los tribunales: Sasha Sokol advierte a Luis de Llano

Luego de casi un mes de su primer comunicado sobre Luis de Llano y la posterior respuesta del productor, la cantante Sasha Sokol afirma que "Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente".

A través de un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, Sasha revela que su madre contempló demandar penalmente a De Llano, pero los abogados la disuadieron.

Sokol aseguró que fue víctima de "grooming", término que definió como "una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él.”

Por último, la intérprete de "Cada Beso" afirmó que "al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis" debido a que a "él lo lapidan sus actos", y advirtió al productor de que continuará el caso por la vía legal.

Recientemente Luis de Llano rompió el silencio a casi un mes de que la cantante Sasha Sokol hablará públicamente sobre el supuesto abuso que sufrió a manos del productor, quien aseguró que nunca actuó de manera ilícita y rechazó que haya algún abuso hacia la exTimbiriche.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, De Llano Macedo negó las acusaciones que se han hecho de él desde hace tres semanas en medios de comunicación.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del ocho de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones", se lee en el mensaje publicado.