Schwarzenegger enfrenta demanda por desastroso accidente de auto

Arnold Schwarzenegger, conocido por su intimidante papel en ‘Terminator’, enfrenta un problema legal bastante grave al ser demandado por daños y perjuicios debido a un accidente automovilístico que protagonizó en Los Ángeles en enero del año pasado.

De acuerdo con reportes del medio del entretenimiento TMZ, el ex gobernador de California se encontraba conduciendo su camioneta Yukon SUV, cuando de repente arrolló un Prius rojo que iba circulando cerca de la intersección del Boulevard Sunset y la Avenida Allenford.

El gigantesco vehículo destrozó la parte delantera del coche conducido por una mujer identificada como Cheryl Augustine, quien tras lo ocurrido presentó una demanda legal, alegando que fue atropellada brutalmente por el famoso.

En ese entonces, varios medios informaron que una mujer fue trasladada al hospital por presentar sangrado y una lesión en la cabeza.

Arnold Schwarzenegger is being taken to court over his nasty car crash last year.



