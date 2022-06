¡Se acabó el amor! Shakira y Piqué confirman su ruptura

La estrella colombiana del pop Shakira y su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, se han separado, según anunció la pareja en un comunicado publicado el sábado.

Shakira, de 45 años, conoció al defensa del Barcelona mientras promocionaba su himno del Mundial 2010, “Waka Waka (This Time for Africa)”. La pareja tiene dos hijos, Sasha y Milan.

En los últimos días, los medios españoles publicaron rumores sobre el distanciamiento de la pareja luego de 11 años de relación, alimentados por versiones de que Piqué, de 35 años, había dejado la casa de la familia en Barcelona para vivir solo en la ciudad.

La principal razón del rompimiento se debe a una supuesta infidelidad Gerard con la hermana de Gavi, uno de sus compañeros del Fútbol Club Barcelona.

Las teorías no se han hecho esperar y algunos internautas comenzaron a rumorear que previo a esta separación, la colombiana haya escrito la canción “Te felicito” para Piqué, sino que, además, otros usuarios de redes más intrépidos han comenzado a hacer todo tipo de teorías para alentar que las dos superestrellas de Hollywood Henry Cavill y Chris Evans le declaren su amor a Shakira.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas ” .

Thanks to my amazing fans for making this trend #1 worldwide! @YouTube so happy you guys are loving it!



Gracias a mis increíbles fans por volver #TeFelicito #1 Mundial! @YouTube Muy contenta de que la estén disfrutando! pic.twitter.com/UkEDrlQi8N