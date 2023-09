¿Se apaga una estrella? Peligra debut de Wendy Guevara en telenovela

El debut de Wendy Guevara en telenovela de la mano del productor Juan Osorio está en riesgo porque la agenda de la ganadora de La Casa de los Famosos México está muy cargada y se le complicaría cumplir con las grabaciones.

Desde su salida del reality, la originaria de León confirmó su participación en El Amor No Tiene Receta, título tentativo que producirá Osorio y en la que también se tiene la participación de Nicola Porcella como su pareja.

"No sé si yo vaya a estar en la novela, estamos en pláticas", contó la chica trans más famosa de México, invitada a los festejos del 90 aniversario de la UANL, "lo que pasa es que toda la gente dice que yo no quise, pero sí quiero, los ejecutivos de la televisora (Televisa) son los que están viendo qué es lo que más me conviene o qué haga porque hay varios proyectos" .

Wendy, Kimberly y Paola unas verdaderas chavas 💋 pic.twitter.com/BfEhO4qnxv — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) September 28, 2023

Sabe sus limitaciones como actriz porque no está preparada, pero dijo que estaría encantada de interpretar un papel pequeño en la telenovela.

"Si me dan algo pequeño en la novela yo voy a hacer mucho escándalo, no de principal, creo que para hacer telenovela hay que prepararse, hay que estudiar, creo que para un protagónico no estoy lista porque no estoy tan preparada, de hecho no estoy nada preparada" , afirmó. "Los protagónicos hay que dejárselos a los profesionales como Angelique Boyer y todas ellas" .

Lo que sí es un hecho es el lanzamiento de su reality Wendy, Perdida Pero Famosa a partir del 5 de octubre por ViX. "Súper bien, ya se estrena este 5 o 4 de octubre, perdón, ya se me olvidó", expresó con su buen sentido del humor.

Este Jueves 5 de octubre se estrena el programa de wendy “Wendy, perdida pero famosa” solo por VIX 💋 pic.twitter.com/RHzMMVk5wn — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) September 29, 2023

Si en La Casa de los Famosos México se mostró desinhibida, en su reality se mostrará al "desnudo", adelantó.

"Voy a mostrar todo mana, ya me vieron en La Casa... pero aquí, voy a enseñar todo, más fuerte, sin edición, ni modo, que me vean lo percudido de mis ingles" , dijo entre risas.

Contó que, aunque siempre tuvo trabajo, después de su participación en el reality su vida cambió por completo, y también a sus amigas Las Perdidas.

"Nos ha llovido trabajo a todas, fíjate que hemos salpicado a otras amigas que son youtubers en León y las contratan en muchos eventos y eso me encanta, pero no me gusta decir que yo las ayudé, más bien el universo nos ayudó y a todas nos está yendo súper bien" , consideró.

El podcast Ponchendi que nació en La Casa de los Famosos México entre Poncho De Nigris y ella sigue en pie, pero será hasta el próximo año cuando lo realicen.

"Creo que hasta marzo o febrero del otro año voy a estar viajando a Monterrey un día a la semana para grabar 5 o 6 capítulos con diferentes artistas que vamos a tener de invitados, aquí me quedo dos o tres días y grabamos en el estudio. Ya tenemos todo planeado", aseguró Wendy.

Con información de Reforma.