¿Se arrepiente? Kanye West ya no va por la presidencia de Estados Unidos

Ciudad de México.- Parece ser que el cantante Kanye West se bajó de la contienda por la presidencia de Estados Unidos, de acuerdo con lo que su asesor, Steve Kramer, comentó a New York Magazine.

No obstante, West aún no ha confirmado o negado esta información.

El pasado 4 de julio, el también empresario tuiteó que se postularía para presidente en noviembre, anuncio que fue cuestionado y tomado como una broma, parte de un truco publicitario para su marca, aunque días después él aseguró a Forbes que iba en serio.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION