Se defiende: Vin Diesel niega acusaciones de agresión sexual

Vin Diesel emitió una firme respuesta a las recientes acusaciones de agresión sexual formuladas por Asta Jonasson, quien trabajó como su asistente hace más de una década.

En un comunicado emitido por Bryan Freedman, abogado de Diesel, se afirmó: "Permítanme ser muy claro: Vin Diesel niega categóricamente esta afirmación en su totalidad".

Freedman añadió que es la primera vez que el actor y protagonista de la saga ‘Rápido y Furioso’ escucha sobre este reclamo de hace más de 13 años, hecho por un empleado que supuestamente trabajó para él durante sólo nueve días.

La demanda, presentada por Asta Jonasson en Los Ángeles, California, alega que en 2010 ella trabajó para el actor, quien en ese momento se encontraba filmando la quinta entrega de ‘Rápido y Furioso’.

