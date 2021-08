Se estrena “Amarres” en HBO Max con la actriz Gabriela de la Garza

Ana es una madre mexicana con mucha suerte para el amor, pero algunos accidentes y malas decisiones la dejan sin dinero y se ve obligada a revivir su don para la brujería en la serie de comedia romántica "Amarres".

La serie, que se estrena el jueves en HBO Max, es la primera producción original mexicana del servicio de streaming. Los tres hijos de Ana, interpretada por Gabriela de la Garza, son cada uno de diferente padre y tras tres divorcios está soltera y dispuesta a darle otra oportunidad al amor si se presenta.

Mientras tanto, se tiene que hacer cargo de la revolución que ocurre cada día en su casa con un hijo muy inteligente pero ensimismado, una adolescente voluble y una niña que hace lo que quiere.

"Me encanta poder representar a una mujer así", dijo De La Garza. "Por supuesto que me he topado con las caras de sorpresa cuando digo 'trata de una mujer entre comillas sola que tiene que sacar adelante a sus tres hijos y cada uno es de un padre distinto'".

"Es una mujer trabajadora que tiene que hacer lo que tenga que hacer para sacar a su familia adelante y creo que eso es lo más valioso de la historia y con lo que mucha gente se va a poder ver identificada", dijo.

La abuela de Ana era una poderosa y solicitada bruja que hacía hechizos, conocidos como amarres, para que la gente consiguiera el amor que estaba buscando. Pero ella no está tan interesada en seguir con la tradición y decide traspasar el puesto de su abuela en el tradicional Mercado de Sonora, meca de la brujería en la Ciudad de México, para así obtener el muy necesitado dinero y concentrase en su taller de costurería.

Sin embargo, sufre un accidente automovilístico en el que pierde el dinero del puesto, pero conoce a un guapo paramédico (Juan Pablo Medina) que quiere salir con ella. En el hospital su hijo le dice que no se preocupe, que le compró una póliza de seguro millonaria y, por si fuera poco, el agente de seguros (Hugo Catalán) es muy guapo y queda prendado de ella... aparentemente. Pero en realidad se aprovecha de Ana y la deja nuevamente en ceros.

Su asistente en el taller le sugiere que monte de nuevo el puesto de brujería en la trastienda, ella accede muy a regañadientes, pronto empiezan a llegar más clientes para amarres que para arreglar vestidos.

"A todos los niveles socioeconómicos la brujería está siempre presente", dijo De La Garza. "Nada más hay que rascarle poquito para que empiecen a salir todas estas cosas que tenemos ya como parte de nuestra educación, queramos o no, nos demos cuenta o no".

Bien dicen que las Brujas son mujeres sabias y Ana es una mujer muuuy sabia. Y, ¿ustedes qué tipo de Amarre necesitan?

Amarres, una serie original de HBO Max con @gadelagarza , @j_p_medina y @HugoCatalan

Se aceptan pedidos a partir de agosto. 💫 🔮 💜 pic.twitter.com/jt7rFY26aw — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) July 26, 2021

