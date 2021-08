"¿Se fugó?" Galilea Montijo se burla de Laura Bozzo

MÉXICO.- Después que Laura Bozzo fue vinculada a proceso por delito fiscal, pero antes de eso la peruana estuvo en una fiesta con Galilea Montijo y aunque se le vio feliz en el evento, ahora la amiga de la conductora aseguró que nada se sabe de su paradero: "¿andará de fuga?", dijo.

Fue hace pocas horas que se dio a conocer la noticia de que "la abogada de los pobres" tendría que ingresar al reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, esto después de que autoridades tributarias la catalogaran como "depositario infiel", por vender una propiedad embargada y valuada en casi 13 millones de pesos, mismo que debe al SAT.

Y aunque se le dictó prisión preventiva como medida cautelar, para evitar la fuga y enfrentar el debido proceso ante las autoridades Laura no aparece. Fue la conductora de "Hoy" quien no dio buenas nuevas sobre la "señorita Laura".

"Más adelante vamos a hablar de ella, que no hay mucha información, por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho", dijo Galilea en el programa.