¿Se pospone pelea entre Musk y Zuckerberg? Esto declara Elon

En junio, el empresario millonario Elon Musk retó a Mark Zuckerberg a una pelea puño a puño, pero no se supo más del tema hasta este fin de semana.

El domingo por la tarde, Musk utilizó su cuenta de Twitter (ahora conocida como ‘X’), para dar varios avisos, entre ellos que la ‘pelea de genios’ sería transmitida a través de ‘X’.

Además declaró que todo lo recaudado irá destinado a una organización benéfica de veteranos en Estados Unidos.

Musk se mostraba bastante emocionado, tanto así que declaró que ha estado entrenando día y noche a pesar de su apretada agenda.

‘Estoy levantando pesas a lo largo del día, preparandome para la pelea. No tengo tiempo para ejercitarme, así que las traigo al trabajo’.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Malas noticias

Sin embargo, una posible cirugía por un dolor intenso en su espalda podría aplazar el enfrentamiento hasta nuevo aviso.

Aclaró que a lo largo de la semana, sabremos qué muestran los resultados de su resonancia magnética.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

Aún así, Musk decidió divertirse y mencionar que pelearía al igual que los luchadores de la WWE, acompañado de un video de una de estas luchas.

Muchos usuarios están ansiosos de ver a dos genios pelear puño a puño, ya que es algo difícil de imaginar.

Am going with @WWE as my fighting style https://t.co/CggZ7HhrPQ — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

¿Qué dice Zuckerberg?

Mark Zuckerberg aprovechó su cuenta de Threads para responderle a su contrincante.

Su publicación está acompañada de un comentario de Musk, menciona que está listo para la pelea el 26 de agosto, pero la noticia de la cirugía le hace dudar de que se lleve a cabo en la fecha estipulada.

El resultado de la resonancia de Elon Musk determinará si la pelea tendrá lugar el 26 de agosto o si tendremos que esperar más tiempo.

🥊 Surgen nuevos detalles sobre la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg: se transmitiría en directo por X, la red social del hombre más rico del mundo.



Más detalles en https://t.co/C60anDnPuN pic.twitter.com/rV6fNKCugr — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) August 7, 2023

(Con información de Reforma y redes sociales)