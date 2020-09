Sé un dragón, el reino siempre recordará a Diana Rigg; muere actriz de Juego de Tronos

REINO UNIDO.- La popular serie “Juego de Tronos” lamentó la muerte de la actriz británica Diana Rigg, quien exhaló su último suspiro este jueves a la edad de 82 años en su propiedad de Reino, comunicó su agente, Simon Beresford.

Rachael Stirling, la hija de la actriz, reveló que Diana falleció "a causa de un cáncer diagnosticado en marzo y pasó sus últimos meses reflexionando con alegría sobre su extraordinaria vida, llena de amor, risas y un profundo orgullo por su profesión".

Por su parte, la serie en la cual Diana dio vida al personaje de Lady Olenna Tyrell, expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial de twitter con las siguientes palabras: "Sé un dragón. El reino siempre recordará a Diana Rigg.

Be a dragon.

The realm will always remember Diana Rigg.